Стаховський програв Табіло у кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі кваліфікації Australian Open український тенісист Сергій Стаховський (№152 ATP) програв чилійцю Алехандро Табіло (№208 ATP).
Вигравши перший сет, українець поступився у двох наступних.
Матч тривав 1 годину 52 хвилини.
У фіналі кваліфікації чилієць зустрінеться з італійцем Маттео Віолою (№231 ATP).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $71,000,000
Кваліфікація, півфінал
16 січня
Сергій Стаховський - Алехандро Табіло 6:2, 2:6, 3:6
Раніше, у кваліфікації Australian Open Лопатецька перемогла Перрен, а Костюк програла Віхлянцевій.