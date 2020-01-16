Стаховський програв Табіло у кваліфікації Australian Open

Матч тривав 1 годину 52 хвилини

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі кваліфікації Australian Open український тенісист Сергій Стаховський (№152 ATP) програв чилійцю Алехандро Табіло (№208 ATP).

Вигравши перший сет, українець поступився у двох наступних.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини.

У фіналі кваліфікації чилієць зустрінеться з італійцем Маттео Віолою (№231 ATP).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $71,000,000

Кваліфікація, півфінал

16 січня

Сергій Стаховський - Алехандро Табіло 6:2, 2:6, 3:6

Раніше, у кваліфікації Australian Open Лопатецька перемогла Перрен, а Костюк програла Віхлянцевій.