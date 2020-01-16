Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду турніру у Гобарті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Саньою Мірзою перемогла у другому колі парного розряду турніру в австралійському Гобарті.
Вони переграли Ваня Кінг/Крістіну Макхейл. Матч закінчився з рахунком 6:2, 4:6, 10:4.
У півфіналі Кіченкок і Мірза зустрінуться з парою Марі Боузькова (Чехія) / Тамара Зіданшек (Словенія).
The return run continues for @MirzaSania as she and Nadiia Kichenok are through to the @hobarttennis doubles semifinals.— WTA (@WTA) January 16, 2020
They defeat McHale/King 6-2, 4-6, 10-4 pic.twitter.com/zXkhenBmbJ
Надія Кіченок / Саня Мірза - Ваня Кінг/Крістіна Макхейл 6:2, 4:6, 10:4
Раніше, Кіченок і Мірза переграли Калішнікову і Като.
Нагадаємо, Ястремська на відмові обіграла Кербер на турнірі в Австралії.