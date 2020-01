Кіченок вийшла до півфіналу парного розряду турніру у Гобарті

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Саньою Мірзою перемогла у другому колі парного розряду турніру в австралійському Гобарті.

Вони переграли Ваня Кінг/Крістіну Макхейл. Матч закінчився з рахунком 6:2, 4:6, 10:4.

У півфіналі Кіченкок і Мірза зустрінуться з парою Марі Боузькова (Чехія) / Тамара Зіданшек (Словенія).

The return run continues for @MirzaSania as she and Nadiia Kichenok are through to the @hobarttennis doubles semifinals.



They defeat McHale/King 6-2, 4-6, 10-4 pic.twitter.com/zXkhenBmbJ