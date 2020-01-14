Костюк поїде із збірною України на Кубок Федерації

Марта Костюк може зіграти за національну команду

Українська тенісистка Марта Костюк поїде зі збірною України до Талліну на матчі Кубка Федерації.

Про це повідомляє sport.ua.

17-річна українська тенісистка не потрапила до попередньої заявки, але буде готова зіграти за національну команду, якщо це буде потрібно.

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Відзначимо, що провести заміну (максимум - дві) можна до 11:00 за місцевим часом за день до початку матчів групового етапу.

Змагання відбудуться у Талліні в період з 5 по 8 лютого.

Нагадаємо, Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації.