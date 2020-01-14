Костюк поїде із збірною України на Кубок Федерації

Джерело - sport.ua.
Українська тенісистка Марта Костюк поїде зі збірною України до Талліну на матчі Кубка Федерації.
Про це повідомляє sport.ua.
17-річна українська тенісистка не потрапила до попередньої заявки, але буде готова зіграти за національну команду, якщо це буде потрібно.
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Відзначимо, що провести заміну (максимум - дві) можна до 11:00 за місцевим часом за день до початку матчів групового етапу.
Змагання відбудуться у Талліні в період з 5 по 8 лютого.
Нагадаємо, Світоліна та Ястремська зіграють за збірну України на Кубку Федерації.