Світоліна забила тривогу перед стартом Ausralian Open

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала тривожний пост про якість повітря в Мельбурні, де вже стартували матчі кваліфікації, а на наступному тижні почнуться матчі основного турніру.
Це вона зробила на своїй сторінці в Twitter.
"Чому ми повинні чекати, поки трапиться щось погане, щоб почати діяти", - написала Світоліна.
Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.
Раніше, Стаховський переміг словенця.
Нагадаємо, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.