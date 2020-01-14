Світоліна забила тривогу перед стартом Ausralian Open

Тенісистка оцінила забруднення повітря у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опублікувала тривожний пост про якість повітря в Мельбурні, де вже стартували матчі кваліфікації, а на наступному тижні почнуться матчі основного турніру.

Це вона зробила на своїй сторінці в Twitter.

"Чому ми повинні чекати, поки трапиться щось погане, щоб почати діяти", - написала Світоліна.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.

Раніше, Стаховський переміг словенця.

Нагадаємо, Калініна програла Нікулеску у кваліфікації Australian Open.