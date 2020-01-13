Українці дізналися перших суперників у кваліфікації Australian Open

Джерело - sport.ua.
Відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Нагадаємо, у відбірковому турнірі Україна буде представлена чотирма тенісистками і одним тенісистом.
Четверта сіяна Катаріна Завацька (№107 WTA) на старті відбору змагатиметься проти китаянки Ма Шуює (№240 WTA).
Марта Костюк (№149 WTA) розпочне боротьбу за вихід до основної сітки проти росіянки Наталії Віхлянцевої (№112 WTA), яка отримала від організаторів шостий номер посіву.
Ангеліна Калініна (№157 WTA) поміряється силами з румункою Монікою Нікулеску (№127 WTA).
Наша дебютантка, Дар'я Лопатецька (№332 WTA), в першому матчі змагатиметься проти Конні Перрен (№204 WTA) з Швейцарії.
І, нарешті, Сергій Стаховський, перший матч на кортах Мельбурна зіграє проти словенця Блажа Роли (№143 ATP).
Матчі кваліфікації стартують у вівторок, 14 січня.
Нагадаємо, Світоліна провела перше тренування на кортах Australian Open.
Також, п'ять українок заявилися у парний розряд Australian Open.