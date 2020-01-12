Збірна України проведе матч Кубка Девіса у Запоріжжі

Українці приймуть Тайвань

У березні 2020-го року українські тенісисти виступлять в плей-оф Першої Світової групи.

Про це повідомляє ВТУ.

Суперниками синьо-жовтих у цій матчевій зустрічі стали гравці з Тайваню (Україна — приймаюча сторона). Поєдинок відбудеться у Запоріжжі в Палаці Спорту Юність.

Після поразки від команди Угорщини збірна України потрапила в плей-оф Першої Світової групи.

Переможці березневого плей-оф Першої світової групи потім будуть боротися у вересні за вихід у кваліфікацію розіграшу Davis Cup Finals-2021 з тими збірними, які програють на відбірковому етапі сезону-2020.

Раніше, Сербія обіграла Росію та вийшла у фінал ATP Cup.

Нагадаємо, Кіченок не змогла пробитися у парний фінал на турнірі у Брісбені.