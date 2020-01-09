Джерело - Чемпіон.
У третьому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко поступилася Крістіні Плішковій із Чехії.
Матч тривав 1 годину та 13 хвилин. Українка 6 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 із 1 брейк-пойнта.
Shenzhen Open - International
Шеньчжень, Китай
хард
Призовий фонд $ 775,000
Третє коло, 09 січня
Катерина Бондаренко – Крістіна Плішкова 4:6, 4:6
Раніше, Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї
Нагадаємо, Кіченок зіграє в парному півфіналі на турнірі у Брісбені.