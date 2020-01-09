 Бондаренко поступилася Плішковій на турнірі у Китаї | Теніс | Champion.com.ua
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Бондаренко поступилася Плішковій на турнірі у Китаї

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Катерина Бондаренко припинила боротьбу на хардовому турнірі у Шеньчжені
Бондаренко поступилася Плішковій на турнірі у Китаї
#Бондаренко, #теніс, #Плішкова

Джерело - Чемпіон.

У третьому колі турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені українка Катерина Бондаренко поступилася Крістіні Плішковій із Чехії.

Матч тривав 1 годину та 13 хвилин. Українка 6 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 із 1 брейк-пойнта.

Shenzhen Open - International
Шеньчжень, Китай
хард
Призовий фонд $ 775,000
Третє коло, 09 січня

Катерина Бондаренко – Крістіна Плішкова 4:6, 4:6

Раніше, Бондаренко пробилась у чвертьфінал турніру у Китаї

Нагадаємо, Кіченок зіграє в парному півфіналі на турнірі у Брісбені.

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