Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі у Брісбені.
Українка у дуеті з Ян Чжаосюань переграла австралійську пару Еллен Перес і Саманта Стосур. Матч завершився з рахунком 3:6, 7:6 (2), 10:6.
У чвертьфіналі турніру пара Кіченок / Чжаосюань зіграють з Алісією Росолькою і Дар'єю Юрак.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $ 1,500,000
1/8 фіналу, 07 січня
Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань - Еллен Перес / Саманта Стосур 3:6, 7:6 (2), 10:6
Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.
Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.