Українка продовжує виступити на турнірі в Австралії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок з перемоги стартувала на парному турнірі у Брісбені.

Українка у дуеті з Ян Чжаосюань переграла австралійську пару Еллен Перес і Саманта Стосур. Матч завершився з рахунком 3:6, 7:6 (2), 10:6.

У чвертьфіналі турніру пара Кіченок / Чжаосюань зіграють з Алісією Росолькою і Дар'єю Юрак.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $ 1,500,000

1/8 фіналу, 07 січня

Людмила Кіченок / Ян Чжаосюань - Еллен Перес / Саманта Стосур 3:6, 7:6 (2), 10:6

Раніше, Козлова програла американці на турнірі у Новій Зеландії.

Також, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.