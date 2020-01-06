Світоліна зазнала найшвидшої поразки з 2016 року

Еліна Світоліна поступалася у першому матчі року

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала однієї із найшвидших поразок у кар’єрі.

Про це повідомляє btu.org.ua

Еліна Світоліна програла Даніель Коллінс на турнірі в Брісбені за 56 хвилин (6-1, 6-1). Для 25-річної українки це найшвидша поразка з часів Олімпійських Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, де у чвертьфіналі вона поступилася чешці Петрі Квітовій: 2-6, 0-6 (48 хвилин).

До сьогоднішнього поєдинку в Австралії найшвидший програш Світоліна зазнала на Підсумковому турнірі-2017 Сінгапурі на груповій стадії (данка Каролін Возняцкі оформила перемогу з рахунком 6:2, 6:0 за 58 хвилин).

Нагадаємо, Коллінс знищила Світоліну на турнірі в Брісбені.