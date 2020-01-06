Бондаренко з Морозовою вилетіли із парного турніру у Китаї

Джерело - btu.org.ua.
Українка Катерина Бондаренко у парі із Лідією Морозовою не змогла пробити у чвертьфінал турніру у китайському Шеньчжені.
Україно-білоруська пара поступилася дуету бельгійсько-білоруському дуету Елізе Мертенс та Аріні Сабаленко.
Матч тривав 1 годину і 19 хвилин. Бондаренко і Морозова оформили 3 брейка за матч, а на своїй подачі програли 5 геймів.
Shenzhen Open - International
Шеньчжень, Китай
хард
Призовий фонд $ 775,000
1/8 фіналу, 06 січня
Катерина Бондаренко / Лідія Морозова - Елізе Мертенс / Аріна Сабаленко 3:6, 5:7
Раніше, Бондаренко без проблем вийшла у друге коло турніру в Китаї