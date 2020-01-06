Бондаренко з Морозовою вилетіли із парного турніру у Китаї

Катерина Бондаренко покинула парний турнір

Українка Катерина Бондаренко у парі із Лідією Морозовою не змогла пробити у чвертьфінал турніру у китайському Шеньчжені.

Україно-білоруська пара поступилася дуету бельгійсько-білоруському дуету Елізе Мертенс та Аріні Сабаленко.

Матч тривав 1 годину і 19 хвилин. Бондаренко і Морозова оформили 3 брейка за матч, а на своїй подачі програли 5 геймів.

Shenzhen Open - International

Шеньчжень, Китай

хард

Призовий фонд $ 775,000

1/8 фіналу, 06 січня

Катерина Бондаренко / Лідія Морозова - Елізе Мертенс / Аріна Сабаленко 3:6, 5:7

Раніше, Бондаренко без проблем вийшла у друге коло турніру в Китаї