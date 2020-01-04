Матч тривав трохи більше години

Джерело - Чемпіон.

Українка Катаріна Завацька програла в першому колі кваліфікації турніру WTA в Брісбені, Австралії.

Завацька поступилася 95-й ракетці світу Медісон Бренгл з США.

Матч тривав трохи більше години. Завацька в цій зустрічі реалізувала 1 брейкпоінт з 2, а її суперниця - 4 з 7.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія, призовий фонд $1,500,000

Кваліфікація. Перше коло, 4 січня

Медісон Бренгл (США, 95) - Катаріна Завацька (Україна, 107) 6-2, 6-3

Раніше Костюк здобула перемогу на старті кваліфікації в Брісбені.

В основній сітці Brisbane International заявлені Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.