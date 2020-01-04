Збірну Білорусі позбавили права проводити матч Кубка Девіса в Мінську

Крім заборони проводити матч на домашньому корті, Федерація тенісу Білорусі була покарана грошовим штрафом і позбавленням 41 очка в рейтингу Кубка Девіса

Джерело - Прессбол.

Кваліфікаційний матч Кубка Девіса між збірними Білорусі та Німеччини не зможе пройти в Мінську, як було заплановано раніше.

Про це повідомляє Прессбол.

Таке рішення прийняв Міжнародний тенісний союз через невідповідність стандартів корту в мінському Палаці тенісу. Таким чином, 6-7 березня зустріч команд відбудеться в Німеччині.

Крім заборони проводити матч на домашньому корті, Федерація тенісу Білорусі була покарана грошовим штрафом і позбавленням 41 очка в рейтингу Кубка Девіса.

Нагадаємо, Костюк здобула перемогу на старті кваліфікації в Брісбені.

Раніше Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя.