Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям

Для однієї з найдосвідченіших українських тенісисток Лесі Цуренко минулий сезон був найскладнішим у кар'єрі.

Про це вона заявила в інтерв’ю радіо Нове Время.

"Я вже готова десь на 90%. Я не відпочивала жодного дня, продовжувала працювати. Тільки коли була в Іспанії в клініці, то могла деякі дні відпочити. Весь цей час я перебуваю в хорошій фізичній формі, але проблеми була в тому, що я не могла грати в теніс.

Працювала більше зліва або грала лівою рукою. Але зараз тренуюся на повну, тільки потрібно додати в обсязі подач. Просто це зараз для мене найскладніший елемент. Найболючішим був з самого початку. З задньої лінії я граю вже спокійно, але з подачею потрібно працювати

Я планую почати з нового сезону. Все, як завжди, тільки мені потрібно визначитися з турніром, на якому краще грати з моїм рейтингом. Ну а далі все піде за стандартною схемою. Єдине питання - це рейтинг. Минулий сезон був, напевно, найскладнішим в моїй кар'єрі.

По-перше, у мене ще ніколи не було таких травм. По-друге, у мене було дуже багато психологічних проблем, пов'язаних з особистим життям. Але вони не дозволяли мені нормально грати. Так, цей сезон був найгіршим, але я спокійно можу про це говорити, тому що зараз у мене вже позитивний настрій, я залишила все це позаду і з великим позитивом дивлюся на наступний сезон", - зазначила Цуренко.