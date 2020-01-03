 Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям | Теніс | Champion.com.ua
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Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям

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Третя ракетка України відверто розповіла про свої негаразди
Цуренко: Мені заважали грати психологічні проблеми, пов'язані з особистим життям
#Цуренко, #Іспанія

Джерело - Главком.

Для однієї з найдосвідченіших українських тенісисток Лесі Цуренко минулий сезон був найскладнішим у кар'єрі.

Про це вона заявила в інтерв’ю радіо Нове Время.

"Я вже готова десь на 90%. Я не відпочивала жодного дня, продовжувала працювати. Тільки коли була в Іспанії в клініці, то могла деякі дні відпочити. Весь цей час я перебуваю в хорошій фізичній формі, але проблеми була в тому, що я не могла грати в теніс.

Працювала більше зліва або грала лівою рукою. Але зараз тренуюся на повну, тільки потрібно додати в обсязі подач. Просто це зараз для мене найскладніший елемент. Найболючішим був з самого початку. З задньої лінії я граю вже спокійно, але з подачею потрібно працювати

Я планую почати з нового сезону. Все, як завжди, тільки мені потрібно визначитися з турніром, на якому краще грати з моїм рейтингом. Ну а далі все піде за стандартною схемою. Єдине питання - це рейтинг. Минулий сезон був, напевно, найскладнішим в моїй кар'єрі.

По-перше, у мене ще ніколи не було таких травм. По-друге, у мене було дуже багато психологічних проблем, пов'язаних з особистим життям. Але вони не дозволяли мені нормально грати. Так, цей сезон був найгіршим, але я спокійно можу про це говорити, тому що зараз у мене вже позитивний настрій, я залишила все це позаду і з великим позитивом дивлюся на наступний сезон", - зазначила Цуренко.

Раніше, Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу.

Нагадаємо, Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя.

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