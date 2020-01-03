 Завацька і Костюк зіграють у кваліфікації турніру в Брісбені | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Три футболісти УПЛ увійшли у ТОП-50 молодих і перспективних гравців за версією УЄФА
Вчора 17:41 1156
Супернику Далакяна загрожує штраф в 25 тисяч доларів
Сьогодні 07:14 387
Відео дня. ТОП-100 найкращих моментів десятиліття в НБА
Сьогодні 06:33 315
Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу
Вчора 20:09 581 2
Динамо віддасть Сідклея у безкоштовну оренду в Корінтіанс
Вчора 14:57 744
Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа
Вчора 13:29 3894
Рома хотіла підписати Яремчука
Вчора 12:32 1592
Президент UFC хоче організувати бій Мак-Грегор – Мейвезер
Вчора 10:34 1839
Карпати хочуть створити потужний клуб
Вчора 08:46 2194
Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона
Вчора 08:30 1061
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:10 Футбол Ювентус підписав півзахисника Аталанти 15
10:51 Теніс Завацька і Костюк зіграють у кваліфікації турніру в Брісбені 69
10:33 Футбол Лемпард визначив головну трансферну ціль Челсі 420
10:15 Баскетбол Денвер переграв Індіану, Денвер переміг Індіану. Результати матчів НБА 89
10:08 Блог Мак-Грегор - Серроне: промо-ролик бою 231
09:57 Футбол Тоттенгем знайшов заміну Еріксену в Атлетіко 197
09:54 Футбол АПЛ: Результати та огляд 21 туру 273
09:41 Хокей Арізона перемогла Анагайм, Коламбус здолав Бостон. Результати матчів НХЛ 115
09:25 Хокей Розклад ветеранської збірної України на міжнародному Різдвяному турнірі в Мінську 131
09:25 Шахи Марія Музичук випала з ТОП-5 рейтингу ФІДЕ 217
09:10 Футбол Лідер Десни підписав контракт з угорським клубом 534
08:55 Шахи Три українці потрапили до ТОП-50 рейтингу ФІДЕ 326
08:40 Футбол Ліверпуль рік не програє в АПЛ 371
08:25 Шахи Арещенко: Ні я, ні Ельянов переговорів з іншими федераціями не ведемо 138
08:09 Бокс Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO 1078
07:36 Футбол Руні переможно дебютував у складі Дербі Каунті 628
07:14 Бокс Супернику Далакяна загрожує штраф в 25 тисяч доларів 387
06:33 Блог Відео дня. ТОП-100 найкращих моментів десятиліття в НБА 315
01:15 Футбол Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 2:0. Огляд матчу 692
2 Січня 2020
23:56 Хокей Визначилися півфінальні пари чемпіонату світу U-20 912
23:51 Блог Салах і Мане розіграли вишукану комбінацію, яка завершилась голом у ворота Шеффілда 432
23:50 Футбол Ліверпуль впевнено переміг Шеффілд Юнайтед у 21 турі АПЛ 202
23:39 Хокей Визначився останній півфіналіст чемпіонату світу U-20 705
23:26 Футбол Дженоа орендувала голкіпера Ювентуса 219
23:18 Хокей Відомий склад ветеранської збірної України на міжнародний Різдвяний турнір 268

Завацька і Костюк зіграють у кваліфікації турніру в Брісбені

Сьогодні 10:51 69 0
Українки розпочнуть новий сезон в Австралії
Завацька і Костюк зіграють у кваліфікації турніру в Брісбені
#Костюк, #Завацька

Джерело - sport.ua.

Українські тенісистки Катаріна Завацька і Марта Костюк зіграють на турнірі серії Прем'єр у Брісбені.

Про це повідомляє ВТУ.

Завацька (№107) в першому раунді кваліфікації зустрінеться з американкою Медісон Бренгл (№95).

Костюк (№153) у своєму першому матчі на турнірі зіграє проти сьомої сіяної Бернарди Пері (№66) з США. В травні 2017 року українка обіграла американську тенісистку в фіналі грунтового 25-тисячника ITF в Угорщині.

В основній сітці Brisbane International заявлені Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя.

Коментарі ()