Завацька і Костюк зіграють у кваліфікації турніру в Брісбені

Українки розпочнуть новий сезон в Австралії

Українські тенісистки Катаріна Завацька і Марта Костюк зіграють на турнірі серії Прем'єр у Брісбені.

Про це повідомляє ВТУ.

Завацька (№107) в першому раунді кваліфікації зустрінеться з американкою Медісон Бренгл (№95).

Костюк (№153) у своєму першому матчі на турнірі зіграє проти сьомої сіяної Бернарди Пері (№66) з США. В травні 2017 року українка обіграла американську тенісистку в фіналі грунтового 25-тисячника ITF в Угорщині.

В основній сітці Brisbane International заявлені Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, Світоліна потрапила у ТОП-10 найтитулованіших тенісисток десятиріччя.