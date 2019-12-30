Серену Вільямс визнали спортсменкою десятиліття за версією Sky Sports

Sky Sports склав список найкращих спортсменів нинішнього десятиліття.

Джерело - Чемпіон.

Sky Sports склав список найкращих спортсменів нинішнього десятиліття. Перше місце було віддано американській тенісистці Серені Вільямс, яка в період з 2010 по 2019 роки виграла 12 турнірів Grand Slam.

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Друге місце зайняв 6-разовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон, який 5 з 6 своїх чемпіонських титулів завоював саме в нинішньому десятилітті.

Третє і четверте місце зайняли футболісти Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі відповідно. Замикає ТОП-5 непереможений американський боксер Флойд Мейвезер, який вже завершив свою кар'єру.