Завацька заявилася на кваліфікацію у Брісбені, Козлова зіграє в Окленді

Основні сітки обох турнірів стартують 6 січня

Джерело - sportarena.

Катаріна Завацька і Катерина Козлова заявилися на кваліфікації турнірів WTA в січні.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Завацька зіграє у відборі турніру в австралійському Брісбені, в альтернативному списку якого знаходиться Марта Костюк. Основна частина змагань відбудеться в період 6-12 січня.

Козлова, у свою чергу, побореться за місце в основній сітці турніру в новозеландському Окленді, змагання в якому також стартують 6 січня.

Раніше стало відомо, що на турнірі в Брісбені зіграють перші дві ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Раніше, Снігур програла фінал турніру у Дубаї.

Нагадаємо, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.