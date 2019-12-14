Снігур: Я зіграю у найбільшому фіналі в своїй кар'єрі

Українська тенісистка Дарія Снігур (328) переживає незабутні емоції після виходу у фінал хардового турніру ITF у Дубаї.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У мене просто немає слів. Але зараз я перебуваю тут і хочу показати свій найкращий теніс. Подивимося, як я завершу виступ на цьому турнірі.

Я зіграю в найбільшому фіналі у своїй кар'єрі, і це неймовірно. Я повинна повністю насолодитися цим переможним моментом перед майбутнім фіналом та хочу вийти на корт і показати все, що я вмію", - розповіла Снігур.