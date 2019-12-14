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Снігур: Я зіграю у найбільшому фіналі в своїй кар'єрі

Сьогодні 09:25 349 0
Дарія Снігур прокоментувала вихід у фінал турнірі у Дубаї
Снігур: Я зіграю у найбільшому фіналі в своїй кар'єрі
#Снігур, #теніс

Джерело - xsport.ua.

Українська тенісистка Дарія Снігур (328) переживає незабутні емоції після виходу у фінал хардового турніру ITF у Дубаї.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У мене просто немає слів. Але зараз я перебуваю тут і хочу показати свій найкращий теніс. Подивимося, як я завершу виступ на цьому турнірі.

Я зіграю в найбільшому фіналі у своїй кар'єрі, і це неймовірно. Я повинна повністю насолодитися цим переможним моментом перед майбутнім фіналом та хочу вийти на корт і показати все, що я вмію", - розповіла Снігур.

Нагадаємо, Снігур вийшла у фінал турніру у Дубаї.

Раніше, Снігур перемогла росіянку.

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