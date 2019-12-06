Відомого швейцарського тенісиста звинуватили у згвалтуванні

Справу спортсмена вже передано до суду

Відомий швейцарський тенісист, колишній партнер Роджера Федерера, Ів Алегро потрапив у сексуальний скандал.

Про це повідомляє Tennis World USA.

П'ять років тому у Талліні Алегро, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, провів ніч з колишньою тенісисткою.

Прокинувшись дівчина, яка також була п'яна, виявила на своєму тілі безліч синців і розірваний одяг.

Згадавши, що Ів примушував її до сексуального контакту, дівчина звернулася до суду, засідання якого відбудеться 9 грудня.

Варто зазначити, що за часів кар'єри, Ів у тандемі з Роджером виграв два турніри (у Відні і в Галле).

Раніше, у Швейцарії випустили унікальну монету на честь Федерера.

Нагадаємо, Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних тенісистів світу.