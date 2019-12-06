Відомого швейцарського тенісиста звинуватили у згвалтуванні

Джерело - iSport.ua.
Відомий швейцарський тенісист, колишній партнер Роджера Федерера, Ів Алегро потрапив у сексуальний скандал.
Про це повідомляє Tennis World USA.
П'ять років тому у Талліні Алегро, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, провів ніч з колишньою тенісисткою.
Прокинувшись дівчина, яка також була п'яна, виявила на своєму тілі безліч синців і розірваний одяг.
Згадавши, що Ів примушував її до сексуального контакту, дівчина звернулася до суду, засідання якого відбудеться 9 грудня.
Варто зазначити, що за часів кар'єри, Ів у тандемі з Роджером виграв два турніри (у Відні і в Галле).
Раніше, у Швейцарії випустили унікальну монету на честь Федерера.
Нагадаємо, Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних тенісистів світу.