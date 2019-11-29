Світоліна підтвердила участь на турнірі у Штутгарті

Джерело - sport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна підтвердила свою участь на турнірі в Штутгарті.
Про це Porsche Tennis повідомляє у Twitter.
Крім українки серед лідерів посіву також будуть Сімона Халеп, Петра Квітова і Белінда Бенчіч.
Four Top 10 players have already committed for next year's edition of the Porsche Tennis Grand Prix: defending champion @Petra_Kvitova, Wimbledon champion @Simona_Halep, @WTAFinals finalist @ElinaSvitolina & WTA #8 @BelindaBencic will step to action in Stuttgart!#porschetennis pic.twitter.com/Y5p4KURCAh— Porsche Tennis (@PorscheTennis) 29 листопада 2019 р.
Нагадаємо, Еліна всього раз грала на турнірі в Штутгарті, який неодноразово визнавався одним з найкращих в своїй категорії. У 2018 році Світоліна дійшла там до 1/4 фіналу, де програла Каролін Гарсії. У 2019 українка змушена була пропустити турнір через травму.
Відзначимо, що змагання в Штутгарті відбудеться на наступний тиждень після Фіналу Кубка Федерації, з 20 по 26 квітня.
Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.
Також, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.