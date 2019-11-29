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Світоліна підтвердила участь на турнірі у Штутгарті

Сьогодні 16:27 377 0
Турнір відбудеться з 20 по 26 квітня
Світоліна підтвердила участь на турнірі у Штутгарті
#Світоліна, #Штутгарт

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтвердила свою участь на турнірі в Штутгарті.

Про це Porsche Tennis  повідомляє у Twitter.

Крім українки серед лідерів посіву також будуть Сімона Халеп, Петра Квітова і Белінда Бенчіч.

Нагадаємо, Еліна всього раз грала на турнірі в Штутгарті, який неодноразово визнавався одним з найкращих в своїй категорії. У 2018 році Світоліна дійшла там до 1/4 фіналу, де програла Каролін Гарсії. У 2019 українка змушена була пропустити турнір через травму.

Відзначимо, що змагання в Штутгарті відбудеться на наступний тиждень після Фіналу Кубка Федерації, з 20 по 26 квітня.

Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.

Також, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.

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