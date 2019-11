Світоліна підтвердила участь на турнірі у Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтвердила свою участь на турнірі в Штутгарті.

Про це Porsche Tennis повідомляє у Twitter.

Крім українки серед лідерів посіву також будуть Сімона Халеп, Петра Квітова і Белінда Бенчіч.

Four Top 10 players have already committed for next year's edition of the Porsche Tennis Grand Prix: defending champion @Petra_Kvitova, Wimbledon champion @Simona_Halep, @WTAFinals finalist @ElinaSvitolina & WTA #8 @BelindaBencic will step to action in Stuttgart!#porschetennis pic.twitter.com/Y5p4KURCAh