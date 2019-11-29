 Світоліна планує зіграти на Олімпіаді в Токіо – Філіма | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Світоліна планує зіграти на Олімпіаді в Токіо – Філіма

Сьогодні 12:28 164 0
Михайло Філіма прокоментував участь Еліни Світоліної на Олімпіаді в Токіо
Світоліна планує зіграти на Олімпіаді в Токіо – Філіма
#Світоліна

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна може виступити на Олімпійських іграх.

Про це розповів капітан жіночої і тренер чоловічої збірних України з тенісу Михайло Філіма.

"Світоліна під час свого перебування в Києві підтвердила бажання зіграти за збірну, але зробила це дуже обережно? Не забувайте також і про її потенційному виступі на Олімпіаді. Я говорив з Еліною, вона планує грати матчі Кубка Федерації і також хоче виступити на ОІ-2020.

Що стосується інших українок, то за нинішньої ситуації в рейтингу на Олімпіаді ще може зіграти Ястремська та сестри Кіченок", - розповів Філіма.

Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.

Також, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.

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