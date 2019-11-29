Джерело - sport.ua.
Перша ракетка України Еліна Світоліна може виступити на Олімпійських іграх.
Про це розповів капітан жіночої і тренер чоловічої збірних України з тенісу Михайло Філіма.
"Світоліна під час свого перебування в Києві підтвердила бажання зіграти за збірну, але зробила це дуже обережно? Не забувайте також і про її потенційному виступі на Олімпіаді. Я говорив з Еліною, вона планує грати матчі Кубка Федерації і також хоче виступити на ОІ-2020.
Що стосується інших українок, то за нинішньої ситуації в рейтингу на Олімпіаді ще може зіграти Ястремська та сестри Кіченок", - розповів Філіма.
Нагадаємо, Світоліна стала автором удару місяця у WTA.
Також, Ястремська претендує на нагороду Новачок року WTA.