Перша ракетка України Еліна Світоліна може виступити на Олімпійських іграх.

Про це розповів капітан жіночої і тренер чоловічої збірних України з тенісу Михайло Філіма.

"Світоліна під час свого перебування в Києві підтвердила бажання зіграти за збірну, але зробила це дуже обережно? Не забувайте також і про її потенційному виступі на Олімпіаді. Я говорив з Еліною, вона планує грати матчі Кубка Федерації і також хоче виступити на ОІ-2020.

Що стосується інших українок, то за нинішньої ситуації в рейтингу на Олімпіаді ще може зіграти Ястремська та сестри Кіченок", - розповів Філіма.