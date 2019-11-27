Третій ракетці світу Лесі Цуренко найбільше запам’ятався матчі збірної України на чемпіонаті світу 2006 року проти Швейцарії.

"Напевно, це матч Україна - Швейцарія на чемпіонаті світу з футболу 2006. У нас був турнір в Острозі. Було багато гравців, які зібралися в кафе.

Ми дивилися цей матч і це були якісь неймовірні емоції. Я ніколи так не нервувала. Там була серія післяматчевих пенальті.

Це було щось неймовірне. Я пам'ятаю, що моє серце билося так швидко. Напевно, ніколи ні до, ні після зі мною такого не було", - розповіла Цуренко.