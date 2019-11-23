У Москві на Кубку Кремля у другої ракетки України Даяни Ястремської була непогана підтримка.

Про це вона розпоівла RADIO SHARK FM.

"Кубок Кремля? Атмосфера була хороша, мене підтримували, сиділи люди з українським прапором. Люди нормальні, хороші, гостинні. Жили ми в готелі, який називався Україна, ця будівля, яке Сталін побудував. Мало того, що його залишили, так ще й назва "Україна" висить, хоча він і перейменований", - сказала Ястремська.