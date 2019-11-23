Світоліна: Ми виступаємо під прапором України. Не думаю, що потрібно ще щось пояснювати

У першої ракетки України Еліни Світоліної були пропозиції з інших країн.

Про це розповіла сама тенісистка.

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"Ломаченко, Усик, я, інші - ми всі виступаємо під прапором України. З нашим ім'ям завжди асоціюється синьо-жовтий прапор. Не думаю, що потрібно ще щось пояснювати. Пояснювати, що ми проти чогось або не любимо Україну, щось не те робимо або не живемо в Україні. Всі намагаються за щось зачепитися. Ми завжди виступаємо за країну. У мене було дуже багато пропозицій з інших країн, у кожного вони були. Не бачу сенсу гнобити нас з цього боку", - сказала Світоліна.