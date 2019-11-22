Світоліна планує допомогти збірній України в Кубку Федерації

Перша ракетка України хоче зіграти на Олімпіаді-2020

Українська тенісистка Еліна Світоліна готова виступити на Олімпійських Іграх-2020 і в Кубку Федерації.

Про це вона заявила в інтерв'ю ВТУ.

"Так, звичайно, є бажання зіграти на Олімпіаді. Я завжди рада зіграти за Кубок Федерації. Іноді не дозволяє здоров'я, це нормально, багато дуже турнірів, важко уникнути навіть мікротравм. Звичайно, в планах це присутнє. З дівчатками зі збірної я завжди спілкуюся, у нас дуже хороші відносини", - сказала Світоліна.

У 2020 році жіноча збірна України з тенісу зіграє в зональних змаганнях Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Матч пройдуть в Талліні в перший тиждень лютого.

Нагадаємо, останній раз Еліна Світоліна грала в матчах Кубка Федерації 22 квітня 2017 проти команди Німеччини.

Нагадаємо, Світоліна організує благодійний вечір в Україні.

Раніше, Світоліна показала пікантне фото з фотосесії для Elle.