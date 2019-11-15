Таким чином, Федерер вийшов у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер обіграв серба Новака Джоковича у третьому турі Підсумкового турніру-2019.

Зустріч тривала 1 годину і 14 хвилин. У першому сеті Роджер зробив один брейк і переміг 6:4. У другій партії Новак віддав супернику два гейми на своїй подачі і поступився 3:6.

Таким чином, Федерер вийшов у півфінал Підсумкового турніру. Раніше з групи Бьорна Борга в плей-оф пробився австрієць Домінік Тим.

Джокович же покидає турнір. Новак не зможе поборотися за звання першої ракетки світу з Рафаелем Надалем. Іспанець закінчить 2019 рік на першому місці в рейтингу ATP.

Nitto ATP Finals

Лондон, Велика Британія

хард (зал)

Призовий фонд $9,000,000

Роджер Федерер (Швейцарія) - Новак Джокович (Сербія) 6:4, 6:3