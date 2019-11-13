Джокович сенсаційно поступився Тіму на Підсумковому турнірі

Джерело - Чемпіон.
У Лондоні триває Підсумковий турнір ATP. У другому турі серб Новак Джокович програв австрійцю Домініку Тіму. Поєдинок завершився на тай-брейку третього сету.
Нагадаємо, в першому турі Домінік Тім також обіграв швейцарця Роджера Федерера і лідирує в групі з двома перемогами в активі. Австрієць достроково забезпечив собі вихід в 1/2 фіналу, а за другу путівку в третьому турі зіграють Федерер і Джокович.
Nitto ATP Finals
Лондон, Велика Британія
хард (зал)
Призовий фонд $9,000,000
Другий раунд
Новак Джокович (Сербія) – Домінік Тім (Австрія) – 7:6 (5), 3:6, 6:7 (5).