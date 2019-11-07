Завацька вийшла до другого кола турніру у Лас-Вегасі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька завдяки перемогла американку Катерину Стюарт в першому колі турніру ITF у Лас-Вегасі.
Суперниця українки відмовилася продовжувати гру ще в першому сеті, причому за рахунку 3:2 по геймах на свою користь.
У наступному раунді Завацька зіграє проти Менді Мінелли (Люксембург).
Henderson Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Лас-Вегас (США)
Призовий фонд $60,000
Перше коло
Катаріна Завацька (Україна) – Катерина Стюарт (США) 2:3 відмова
Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.
Нагадаємо, Марченко вилетів із турніру у Братиславі.