 Завацька вийшла до другого кола турніру у Лас-Вегасі | Теніс | Champion.com.ua
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Завацька вийшла до другого кола турніру у Лас-Вегасі

Сьогодні 09:25 124 0
Суперниця українки відмовилася від гри у першому сеті
Завацька вийшла до другого кола турніру у Лас-Вегасі
#Завацька, #США

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька завдяки перемогла американку Катерину Стюарт в першому колі турніру ITF у Лас-Вегасі.

Суперниця українки відмовилася продовжувати гру ще в першому сеті, причому за рахунку 3:2 по геймах на свою користь.

У наступному раунді Завацька зіграє проти Менді Мінелли (Люксембург).

Henderson Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Лас-Вегас (США)
Призовий фонд $60,000
Перше коло

Катаріна Завацька (Україна) – Катерина Стюарт (США) 2:3 відмова

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