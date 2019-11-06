Сергій Стаховський не зміг продовжити боротьбу на турнірі у Словаччині

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський поступився у другому колі турніру у Братиславі.

Українець програв третьому сіяному італійцю Стефано Травальї.

Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Долю першого сету вирішив єдиний брейк італійця. На початку другої партії суперники обмінялися геймами на подачі один одного, а при рахунку 5:5 Стаховський втратив ще один гейм на подачі.

Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour

Братислава (Словаччина), хард

Призовий фонд €114,800

Друге коло, 6 листопада

Сергій Стаховський - Стефан Травалья 4:6, 5:7