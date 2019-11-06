Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський поступився у другому колі турніру у Братиславі.
Українець програв третьому сіяному італійцю Стефано Травальї.
Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Долю першого сету вирішив єдиний брейк італійця. На початку другої партії суперники обмінялися геймами на подачі один одного, а при рахунку 5:5 Стаховський втратив ще один гейм на подачі.
Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour
Братислава (Словаччина), хард
Призовий фонд €114,800
Друге коло, 6 листопада
Сергій Стаховський - Стефан Травалья 4:6, 5:7
Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.
Нагадаємо, Марченко вилетів із турніру у Братиславі.