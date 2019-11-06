Світоліна і Ястремська потрапили в ТОП-20 рейтингу сезону за ейсами

Найбільше подач на виліт зробила Плішкова

Джерело - Sport Arena.

Еліна Світоліна і Даяна Ястремська потрапили в топ-20 рейтингу тенісисток, які виконали найбільшу кількість ейсів в 2019 році.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Світоліна зайняла 13-е місце, зробивши 229 ейсів при 184 подвійних помилках за 61 матч. Ястремська виявилася на 18-му місці з показником в 205 подач на виліт з 122 подвійними помилками за 59 матчів.

Лідирує в рейтингу чешка Кароліна Плішкова, яка виконала 488 ейсів при при 213 подвійних помилках за 67 матчів. Також в трійці кращих опинилися голландка Кікі Бертенс (457 ейсів при 347 подвійних помилках за 81 матч) і перша ракетка світу, австралійка Ешлі Барті (409 ейсів при 201 подвійній помилці).

Раніше, Світоліна заробила рекордні призові за сезон.

Нагадаємо, Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі.