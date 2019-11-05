Марченко на турнірі у Словаччині переміг колишнього українця

Джерело - Чемпіон.
У першому колі турніру Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour Ілля Марченка переміг Олександра Нєдовєсова.
Марченко виграв у двох сетах.
Нєдовєсов народився в Україні, проте пізніше отримав громадянство Казахстану.
У другому раунді в Братиславі суперником Марченка стане четвертий сіяний Каміл Майхржак з Польщі.
Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour
Братислава (Словаччина), хард
Призовий фонд €114,800
Перше коло, 5 листопада
Ілля Марченко - Олександр Нєдовєсов 7:6 (2), 7:5
Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.
Нагадаємо, Снігур вийшла до основної сітки турніру у Китаї.