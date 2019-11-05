Марченко на турнірі у Словаччині переміг колишнього українця

Матч тривав одну годину 50 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour Ілля Марченка переміг Олександра Нєдовєсова.

Марченко виграв у двох сетах.

Нєдовєсов народився в Україні, проте пізніше отримав громадянство Казахстану.

У другому раунді в Братиславі суперником Марченка стане четвертий сіяний Каміл Майхржак з Польщі.

Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour

Братислава (Словаччина), хард

Призовий фонд €114,800

Перше коло, 5 листопада

Ілля Марченко - Олександр Нєдовєсов 7:6 (2), 7:5

Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.

Нагадаємо, Снігур вийшла до основної сітки турніру у Китаї.