 Марченко на турнірі у Словаччині переміг колишнього українця | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко на турнірі у Словаччині переміг колишнього українця

Сьогодні 14:40 313 0
Матч тривав одну годину 50 хвилин
Марченко на турнірі у Словаччині переміг колишнього українця
#Марченко, #Нєдовєсов

Джерело - Чемпіон.

У першому колі турніру Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour  Ілля Марченка переміг Олександра Нєдовєсова.

Марченко виграв у двох сетах.

Нєдовєсов народився в Україні, проте пізніше отримав громадянство Казахстану.

У другому раунді в Братиславі суперником Марченка стане четвертий сіяний Каміл Майхржак з Польщі.

Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour
Братислава (Словаччина), хард 
Призовий фонд €114,800
Перше коло, 5 листопада

Ілля Марченко - Олександр Нєдовєсов 7:6 (2), 7:5

Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.

Нагадаємо, Снігур вийшла до основної сітки турніру у Китаї.

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