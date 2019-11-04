Світоліна продемонструвала вражаючу стабільність у сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала вражаючу стабільність під час сезону.

Перша ракетка України Еліна Світоліна дійшла як мінімум до півфіналів на турнірах WTA всіх категорій, крім International.

На найбільших змаганнях WTA українка показала високі результати.

Підсумковий турнір WTA - фінал

Турніри Grand Slam - 2 півфінали - Вімблдон і US Open (плюс чвертьфінал AUS Open)

Турніри WTA Premier Mandatory - півфінал - Індіан-Уеллс (плюс чвертьфінал в Пекіні)

Турніри WTA Premier 5 - півфінал - Дубай (плюс два чвертьфінали - Торонто і Ухань)

Турніри WTA Premier - півфінал - Доха (плюс чвертьфінали в Сан-Хосе і Чженчжоу)

Відзначимо, що ні одна з переможниць турніру Grand Slam -2019 не дійшла хоча б до півфіналу хоча б на ще одному турнірі Grand Slam.

Нагадаємо, Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі.

Також, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.