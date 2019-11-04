Світоліна продемонструвала вражаючу стабільність у сезоні

Джерело - tennisua.org.
Перша ракетка України Еліна Світоліна дійшла як мінімум до півфіналів на турнірах WTA всіх категорій, крім International.
На найбільших змаганнях WTA українка показала високі результати.
Підсумковий турнір WTA - фінал
Турніри Grand Slam - 2 півфінали - Вімблдон і US Open (плюс чвертьфінал AUS Open)
Турніри WTA Premier Mandatory - півфінал - Індіан-Уеллс (плюс чвертьфінал в Пекіні)
Турніри WTA Premier 5 - півфінал - Дубай (плюс два чвертьфінали - Торонто і Ухань)
Турніри WTA Premier - півфінал - Доха (плюс чвертьфінали в Сан-Хосе і Чженчжоу)
Відзначимо, що ні одна з переможниць турніру Grand Slam -2019 не дійшла хоча б до півфіналу хоча б на ще одному турнірі Grand Slam.
Нагадаємо, Світоліна отримала рекордні призові у кар’єрі.
Також, Світоліна завершить сезон на шостій сходинці рейтингу WTA.