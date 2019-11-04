Світоліна розповіла про плани після Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна після завершення Підсумкового турніру планує відновитися після важкого сезону, а потім повернутися до тренувань.

Про це сказала сама тенісистка.

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"Я буду відпочивати. Поїду в Лондон, тому що дехто там буде запасним(бойфренд Еліни Гаель Монфіс - авт.). Я повинна бути там. Потім проведу деякий час в Україні. Після цього ми перемістимося в Дубай, де проведемо передсезонну підготовку. Будемо готуватися близько місяця", - сказала Світоліна.