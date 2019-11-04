Рейтинг WTA: Світоліна повернулася на шосту позицію, Ястремська оновила рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг. Після Підсумкового турніру в Шеньчжені в першій десятці сталося кілька перестановок, найбільш важлива для нас - плюс дві позиції Еліни Світоліної. Таким чином, перша ракетка України завершить рік на шостій позиції.
Актуально: Світоліна поступилася в фіналі Підсумкового турніру
Трійка лідерів залишилася незмінною, інші зміни були в межах однієї позиції.
Рейтинг WTA
4 листопада 2019
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|7851
|2 (2)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5940
|3 (4)
|Наомі Осака (США)
|5496
|4 (5)
|Симона Халеп (Румунія)
|5462
|5 (4)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|5192
|6 (8)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5075
|7 (6)
|Петра Квітова (Чехія)
|4776
|8 (7)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|4745
|9 (10)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4245
|10 (9)
|Серена Вільямс (США)
|3935
|22(24)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1825
|70(71)
|Леся Цуренко (Україна)
|842
|89(84)
|Катерина Козлова (Україна)
|711
|
110 (117)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
593
|
155 (150)
|
Марта Костюк (Україна)
|
392
|
181
(189)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
330
|
279 (231)
|
Дар'я Лопатецька (Україна)
|
205