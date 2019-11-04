Рейтинг WTA: Світоліна повернулася на шосту позицію, Ястремська оновила рекорд

Костюк піднялася у рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг. Після Підсумкового турніру в Шеньчжені в першій десятці сталося кілька перестановок, найбільш важлива для нас - плюс дві позиції Еліни Світоліної. Таким чином, перша ракетка України завершить рік на шостій позиції.

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Трійка лідерів залишилася незмінною, інші зміни були в межах однієї позиції.

Рейтинг WTA

4 листопада 2019