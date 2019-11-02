Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) у півфіналі Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen здолала Белінду Бенчич (Швейцарія).

Швейцарська тенісистка прокоментувала поразку від Світоліної.

"Дуже шкода, що я не змогла показати більше, але я віддаю належне і Еліні. Вона робила розіграші більш тривалими. Думаю, корт тут далеко не ідеальний, вже чотири тенісистки не змогли дограти свої матчі. Але для неї такі корти є явною перевагою", - сказала Бенчич.