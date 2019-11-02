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Світоліна - Бенчич: анонс і прогноз півфіналу Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 01:14 1238 0
Українка вдруге поспіль зіграє в півфіналі Підсумкового турніру
Світоліна - Бенчич: анонс і прогноз півфіналу Підсумкового турніру WTA

Джерело - Чемпіон.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
Пурпурова група, 2-й тур
2 листопада, 12:30

Еліна Світоліна (8) в півфіналі Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen зіграє проти Белінди Бенчич (8).

Гра відбудеться 2 листопада. Початок о 12:30.

Світоліна та Бенчич зустрічалися 3 рази, перевага на боці швейцарки 2:1. Зауважимо, остання гра між тенісистками залишилася за українкою.

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Еліна Світоліна виграла 13 титулів WTA. Найвища позиця у рейтингу WTA - 3 (11 вересня 2017 року).

У 2019 році Світоліна зіграла 59 матчів, у 38 з яких здобула перемогу. На харді - 32:15.

Українка є чинною тріумфаторкою Підсумкового турніру. У фіналі 2018 року одеситка у 3-х сетах перемогла американку Слоан Стівенс (3:6, 6:2, 6:2).

Перша ракетка України другий рік поспіль зі 100-відсотковим результатом кваліфікувалася до півфіналу. У 1 турі Світоліна в двох сетах перемогла Плішкову (7:6 (12), 6:4), а в 2-му здолала Халеп (7:5, 6:3). В останній грі одеситка у 2 сетах перемогла американку Кенін, яка замінила травмовану Адреєску (7:5, 7:6 (10)).

Пряма мова:

Еліна Світоліна: "Бенчич у півфіналі? Ще один важкий матч, і мені важливо відпочити і відновитися до матчу, адже він вже завтра", - сказала Світоліна в короткому коментарі після гри"

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Белінда Бенчич має у своєму активі 4 титули WTA (2 - у далекому 2015 році, а 2 - у 2019). Найвища позиція у рейтингу WTA - 7 (22 лютого 2016).

У 2019 році швейцарка словацького походження зіграла 75 матчів, у 51 здобула перемогу. На харді - 33:15. 

Для 22-річної Бенчич Підсумковий турнір 2019 є першим у кар'єрі. У 1 турі Бенчич без шансів програла Барті (7:5, 1:6, 2:6), у 2-му - виграла у Квітової (6:3, 1:6, 6:4), а у вирішальній грі за вихід у півфінал на відмові пройшла Бертенс (7:5, 1:0).

Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної у 2-х сетах

Цікаві факти: 

  • У 2019 році Світоліна та Бенчич провели дві зустрічі. У Досі сильнішою виявилась швейцарка, а в Торонто - українка
  • Цього року Світоліна зіграла в 5 півфіналах (Доха, Дубай, Індіан-Веллс, Вімблдон, US Open) і жодного разу не виграла
  • Бенчич перемогла Світоліну в півфіналі Дубай-2019, а потім тріумфувала на турнірі
  • Швейцарка 7 разів грала в півфіналах у 2019 році. Тричі перемогла (у 2-х випадка виграла турнір)
  • У 2019 році Бенчич має перемоги над 4 українками: Ястремською, Козловою, Калініною та Світоліною
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