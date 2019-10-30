Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція Підсумкового турніру - 2019 WTA Finals Shenzhen. LIVE

Відеотрансляція Підсумкового турніру в прямому ефірі

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зіграє останній матч у Пурпуровій грі на Підсумковому турнірі WTA проти Софії Кенін, яка в 3 турі замінить Бьянку Андреєску.

Матч заплановано на 2 листопада.

Орієнтовний початок - не раніше 12:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Еліна Світоліна - Софія Кенін онлайн буде доступна на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 1 годину до початку гри.

Рухунок в очних зустрічах - 2:2. Остання зустріч залишилася за українкою. У жовтні 2019 року, Світоліна перемогла американку російського походження на турнірі в Пекіні (6:3, 6:7 (8), 6:3).

Нагадаємо, Світоліна в 1 турі виграла в Плішкової (7:6 (12), 6:4), а в 2-му перемогла Халеп (7:5, 6:3) та за тур до фінішу гарантувала собі вихід у півфінал з першого місця в групі.

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Софія Кенін потрапила на Підсумковий турнір як друга запасна, та замінить Андреєску, яка не змогла дограти матч проти Плішкової через травму й достроково покинула турнір. Раніше, Кікі Бертенс замінила травмовану Наомі Осаку.