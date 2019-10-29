Осака покинула Підсумковий турнір WTA через травму

Джерело - btu.org.ua.
Наомі Осака знялася із Підсумкового турніру року через травму плеча.
У першому матчі в своїй групі японська тенісистка в трьох сетах здолала Петру Квітову.
У Червоній групі місце Осаки займе Кікі Бертенс з Нідерландів. Сьогодні вона стане суперницею Ешлі Барті в матчі другого раунду групового етапу.
BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn @WTAFinals due to shoulder injury.— WTA Insider (@WTA_insider) 29 жовтня 2019 р.
Kiki Bertens is in as the first alternate, will face Ash Barty tonight. #WTAFinals
Нагадаємо, Халеп перемогла Андреєску на Підсумковому турнірі WTA.
Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.