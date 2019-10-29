Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн

Джерело - Чемпіон.
У китайському Шенчьжені з 27 жовтня по 3 листопада відбувається Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen, у якому беруть участь 8 найкращих тенісисток планети за підсумками 2019 року.
Втретє поспіль до турніру потрапила й перша раеетка України, яка минулого року виграла почесний трофей.
Під час жеребкування тенісисток розбили на дві групи: Червону та Пурпурову. На груповій стадії дівчата зіграють між собою (кожна з кожною) й по 2 найкращих із групи потраплять до півфіналів.
Червона група: Ешлі Барті (Австралія). Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія), Белінда Бенчіч (Швейцарія).
Фіолетова група: Каролін Плішкова (Чехія), Бьянка Андрееску (Канада). Сімона Халеп (Румунія), Еліна Світоліна (Україна).
Турнірна таблиця - Червона група
|І
|В
|П
|С
|Г
|Оч
|1
|Ешлі Барті
|1
|1
|0
|2:1
|17:10
|1
|2
|Наомі Осака
|1
|1
|0
|2:1
|17:16
|1
|3
|Петра Квітова
|1
|0
|1
|1:2
|16:17
|0
|4
|Белінда Бенчич
|1
|0
|1
|1:2
|10:17
|0
Турнірна таблиця - Пурпурова група
|І
|В
|П
|С
|Г
|Оч
|1
|Еліна Світоліна
|1
|1
|0
|2:0
|13:10
|1
|2
|Симона Халеп
|1
|1
|0
|2:1
|16:15
|1
|3
|Бьянка Андреєску
|1
|0
|1
|1:2
|15:16
|0
|4
|Кароліна Плішкова
|1
|0
|1
|0:2
|10:13
|0
Розклад матчів
27 жовтня. Червона група
Наомі Осака - Петра Квітова - 7:6 (2), 4:6, 6:4
Ешлі Барті - Белінда Бенчич - 5:7, 6:1, 6:2
28 жовтня. Пурпурова група
Еліна Світоліна - Кароліна Плішкова 7:6(12), 6:4
Симона Халеп - Бьянка Андреєску 3:6, 7:6 (6), 6:3
29 жовтня. Червона група
12:30 - Ешлі Барті - Кікі Бертенс (замість Наомі Осака - травма)
14:00 - Петра Квітова - Белінда Бенчич