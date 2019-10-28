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Сапронов: У Кубку Федерації Україні падати далі нікуди

Вчора 23:23 118 0
Про перспективи України у Кубку Федерації
Сапронов: У Кубку Федерації Україні падати далі нікуди
#Сапронов, #Світоліна

Джерело - sport.ua.

Потрібно відправляти тренера збірної України на турніри, щоб подивитися найкращих наших теністисток.

Про це меценат Юрій Сапронов заявив в інтерв'ю Sport.ua.

"Чесно кажучи, я ще не вникав в новий формат проведення цього турніру. Читав, що ми граємо в Таллінні, по-моєму, сім збірних - в одній групі чотири, в іншій - три. Одна команда тільки виходить до плей-оф.

Яка перспектива в цьому матчі? Падати далі нікуди. Для мене це як "притча во язицех". Подивіться: Світоліна, Ястремська, Цуренко, Козлова, сестри Кіченок, молоді дівчата на підході. Правда, з цими дівчатами потрібно грати у фіналі Кубку Федерації? Ну, хоч би в четвірці. Усе інше - розмови для бідних. Це питання до менеджменту, до Євгена Зукіна, який, не знаю, що зробив не так, як зробив. Це тонкі психологічні речі. Контактувати потрібно впродовж року, контактувати постійно з батьками, з дівчатами, з особистими тренерами. Потрібно відправляти тренера збірної на турніри, щоб подивитися дівчат. І так далі. Дуже багато аспектів, які треба робити, і які дуже важливі. Успіх, як і неуспіх, він у деталях, у маленьких нюансах. Треба постаратися їх все врахувати.

Адже все враховується. Скільки заробляє гравець, який він в рейтингу, скільки тижнів він грає. Усе це треба поправляти і спілкуватися треба самому. Не можна це перекладати. У мене цими питаннями займався особисто я і Кевлич. Всього дві людини. Більше ніяким менеджерам я не перекладав повноважень", - зазначив Сапронов.

Раніше, Світоліна перемогла Плішкову.

Нагадаємо, Кіченок виграла парний малий Підсумковий турнір року.

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