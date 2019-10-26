Кіченок у парному розряді вийшла до фіналу малого Підсумкового турніру

Виграли черговий супертайбрейк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла другий поєдинок групового раунду малого Підсумкового турніру в Чжухаї.

В дуеті з Андреєю Клепач зі Словенії українка переграла китайську пару Цзян Синьюй / Тан Цяньхуей.

Раніше, переграли грузинсько-американську пару Оксана Калашникова / Софія Кенін. То ж виграли групу і вийшли до фіналу змагань. Суперники у вирішальному матчі визначаться пізніше.

Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай. хард

Парний розряд

Призовий фонд $2,419,844

Груповий раунд

Людмила Кіченок / Андрея Клепач - Цзян Синьюй / Тан Цяньхуей 2:6, 6:4, 10:6

Нагадаємо, Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру.