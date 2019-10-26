Кіченок у парному розряді вийшла до фіналу малого Підсумкового турніру

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла другий поєдинок групового раунду малого Підсумкового турніру в Чжухаї.
В дуеті з Андреєю Клепач зі Словенії українка переграла китайську пару Цзян Синьюй / Тан Цяньхуей.
Раніше, переграли грузинсько-американську пару Оксана Калашникова / Софія Кенін. То ж виграли групу і вийшли до фіналу змагань. Суперники у вирішальному матчі визначаться пізніше.
Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Чжухай, Китай. хард
Парний розряд
Призовий фонд $2,419,844
Груповий раунд
Людмила Кіченок / Андрея Клепач - Цзян Синьюй / Тан Цяньхуей 2:6, 6:4, 10:6
Нагадаємо, Снігур знищила американку і вийшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру.