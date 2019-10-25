Еліна Світоліна прокоментувала жеребкування на Підсумковому турнірі

Еліна Світоліна на Підсумковому турнірі WTA буде концентрувати всю увагу на майбутньому матчі.

Про це розповів сама українська тенісистка.

"Легкого жеребкування на Підсумковому турнірі не буває. Безумовно, буде багато захоплюючих матчів.

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Що стосується мене особисто, то я, як і в минулому році, просто буду намагатися концентруватися на кожному окремому матчі. Далеко наперед я не заглядаю. Я намагаюся сфокусувати всю увагу на майбутньому матчі, саме так я і планую вступати", - розповіла Світоліна.

Турнір стартує вже цієї неділі, 27 жовтня. Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал - у неділю, 3 листопада.

Раніше, Світоліна відвідала гал-вечір перед Підсумковим турніром.