Новим тренером другої ракетки України Даяни Ястремської може стати екс-тренер Наомі Осаки Саша Бажин.

Про це розповів спортивний журналіст Алессандро Стелла порталу Ubitennis.

"Читав, що Саша Бажин обов'язково буде працювати з Клейстерс наступного року. Не думайте, що це підтверджено. Ходять також чутки про Ястремську.

Я запитав її 2 дні тому в Чжухаї, Даяна посміхнулася і сказала мені: "Інтрига, інтрига, інтрига! Я більше нічого не скажу". Схоже, далі буде", - розповів Стелла.