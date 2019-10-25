Джерело - sport.ua.
Новим тренером другої ракетки України Даяни Ястремської може стати екс-тренер Наомі Осаки Саша Бажин.
Про це розповів спортивний журналіст Алессандро Стелла порталу Ubitennis.
"Читав, що Саша Бажин обов'язково буде працювати з Клейстерс наступного року. Не думайте, що це підтверджено. Ходять також чутки про Ястремську.
Я запитав її 2 дні тому в Чжухаї, Даяна посміхнулася і сказала мені: "Інтрига, інтрига, інтрига! Я більше нічого не скажу". Схоже, далі буде", - розповів Стелла.
Відзначимо, що в якості тренера німець приводив Наомі Осаку до перемог на US Open і Australian Open. За підсумками 2018 року WTA визнала Бажина кращим тренером сезону.
Раніше, Ястремська програла Бертенс і залишила малий Підсумковий турнір.
Нагадаємо, Світоліна дізналася суперниць на груповому етапі Підсумкового турніру WTA.