Сапронов: У Світоліну я вклав 400-500 тисяч доларів за 4 роки

Відомий український бізнесмен і екс-спонсор Еліни Світоліної Юрій Сапронов у найкращу українську тенісистку вклав 400-500 тисяч доларів.

Про це він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Скільки грошей вклав в кар'єру Еліни? Напевно, основні гроші були вкладені з 13 до 17 років. Точно не пам'ятаю, але десь 400-500 тисяч доларів за 4 роки. Це не багато. У Еліни дуже розумні і дбайливі батьки, які заощадили мої гроші.

Нам треба чекати, мріяти, терпіти і підтримувати. Хто найбільше хоче бути першою ракеткою світу або виграти Шолом? Це Еліна Світоліна. Але навколо неї є мінімум осіб 10, які теж цього хочуть, і щороку підтягуються ще 2-3 молоді та амбітні суперниці. Наприклад, Наомі Осака або Б’янка Андреєску, яка в цьому році виграла US Open", - зазначив Сапронов.