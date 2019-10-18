Російська тенісистка Вероніка Кудерметова обрала вірну тактику у матчі проти українки Еліни Світліни.

Про це розповіла сама теніистка.

"Це було непросто. Боротьба була за кожне очко. Але я дуже щаслива, що зуміла перемогти вдома, перед російськими вболівальниками, обігравши гравця з топ-5. Це непередавані відчуття! Просто незабутньо!

Мені здається, я намагалася грати агресивніше і при кожному зручному моменті виходити до сітки та завершувати розіграші там. Знову ж таки, думаю, що тактично вірно було виходити до сітки, ніж намагатися переграти Еліну на задній лінії, де мені було б важко її переграти", - розповіла Кудерметова.