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Світоліна: Сподіваюся, що зможу виграти Кубок Кремля

Сьогодні 16:40 229 0
Українка про свої завдання на Кубку Кремля
Світоліна: Сподіваюся, що зможу виграти Кубок Кремля
#Світоліна, #Москва

Джерело - Tribuna.com.

Було дуже багато тиску на українку Еліну Світоліну з приводу попадання в топ-8.

Про це Еліна заявила сайту Чемпіонат.

"Настрій у мене бойовий. Сподіваюся зіграти тут пару матчів. Сьогодні у мене хороші новини, що я кваліфікувалася в Шеньчжень, тому настрій хороший. З приводу пари матчів - я намагаюся далеко не дивитися по сітці. Кожен матч для мене тут важливий, кожен матч особливий, і на кожен треба викладатися як на останній. 

Сподіваюся, що зможу взяти титул, оскільки для мене на будь-якому турнірі завжди найвищі завдання. Перемога завжди для мене знаходиться в пріоритеті. З приводу фізичної форми - я відчуваю себе краще. У мене був тиждень перерви після Пекіна. Було багато турнірів зіграно за останній рік і за останні місяці через гонки в Шеньчжені. Зараз вже психологічно я відчуваю, що мені трохи полегшало. Було дуже багато тиску з приводу попадання в топ-8, і для мене це було завдання на цей рік, яка забрала дуже багато психологічних сил", - сказала Світоліна.

Раніше, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.

Нагадаємо, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.

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