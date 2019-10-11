Мій профіль
Україна - Литва: ОНЛАЙН
Сьогодні 21:30 778
Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 20:22 4524
Верняєв виборов золото та бронзу на ЧС у Німеччині
Сьогодні 20:01 382
Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 18:50 865
Донбас і Кременчук знищили своїх суперників. Підсумки 8-го туру УХЛ - Парі-Матч
Сьогодні 15:25 366
Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї
Сьогодні 15:23 798
Хорватія розгромила Угорщину, Нідерланди вирвали перемогу у Північної Ірландії. Результати 7 туру кваліфікації Євро-2020
Вчора 23:46 1915
Румунія розгромила молодіжну збірну України
Вчора 22:45 3112
Україна - Литва: анонс і прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020
Вчора 22:00 1342
Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA
09.10.2019 21:35 635
Навколо спорту
Блоги
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:01 767
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1277
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 596 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2216
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 994
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:30 Футбол Україна - Литва: ОНЛАЙН 778
21:24 Футбол 16-річний нападник Барселони може зіграти на Євро-2020 86
21:03 Футбол Маркевич: Степаненко ідеально підходить під АПЛ 120
20:38 Футбол Мораес та Ярмоленко у стартовому складі на матч із Литвою 349
20:23 Футбол Прикарпаття обіграло Металург у 13 турі Першої ліги 231
20:22 Пряма трансляція Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE 4524
20:01 Гімнастика Верняєв виборов золото та бронзу на ЧС у Німеччині 382
19:48 Футбол Родрігес залишиться у Мілані – агент 272
19:33 Теніс Калініна і Кіченок зіграють у кваліфікації турніру у Москві. 256
19:19 Футбол Скаут Шахтаря може працювати в АПЛ 283
19:17 Футбол Україна - Литва: відео голів та огляд матчів 657
18:50 Теніс Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі WTA 865
18:30 Футбол Інгулець переміг Кремінь та очолив турнірну таблицю Першої ліги 876
18:14 Футбол Екс-гравця збірної України здивували висловлювання тренера Литви 1079
17:50 Футбол Раньєрі очолить Сампдорію - ЗМІ 355
17:34 Футбол Китайський клуб хоче заманити лідера Наполі 300
17:17 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати ще 8 гравців 478
16:48 Бокс Альварес: Дерев'янченко явно переміг Головкіна 337
16:31 Футбол Збірна України визначилась із формою на матч із Литвою 668
16:15 Футбол Евертон цікавиться Родрігесом 543
15:54 Футбол Ахметов: Важливо, що Каштру вміє працювати з молоддю 369
15:39 Футбол Збірна України U-18 розгромила Вірменію 311
15:25 Хокей Донбас і Кременчук знищили своїх суперників. Підсумки 8-го туру УХЛ - Парі-Матч 366
15:23 Теніс Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї 798
15:11 Футбол На матчі Україна - Португалія працюватиме бригада арбітрів з Англії 232

Калініна і Кіченок зіграють у кваліфікації турніру у Москві.

Сьогодні 19:33 256 0
Окрім Світоліної на Кубок Кремля заявилося ще двоє українок
Калініна і Кіченок зіграють у кваліфікації турніру у Москві.
#Калініна, #Кіченок, #Москва

Джерело - sport.ua.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна і Надія Кіченок розпочнуть Кубок Кремля із кваліфікації.

Ангеліна Калініна (176) в першому раунді відбіркового турніру змагатиметься проти Валентини Івахненко з Росії (217).

Надія Кіченок (624), яка цього року серйозно відновила виступи в одиночному розряді, зіграє проти ще однієї росіянки Анастасії Захарової (376).

Перші матчі на турніру відбудуться вже завтра, 11 жовтня.

Нагадаємо, Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї.

Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.

Коментарі ()