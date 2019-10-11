Окрім Світоліної на Кубок Кремля заявилося ще двоє українок

Українські тенісистки Ангеліна Калініна і Надія Кіченок розпочнуть Кубок Кремля із кваліфікації.

Ангеліна Калініна (176) в першому раунді відбіркового турніру змагатиметься проти Валентини Івахненко з Росії (217).

Надія Кіченок (624), яка цього року серйозно відновила виступи в одиночному розряді, зіграє проти ще однієї росіянки Анастасії Захарової (376).

Перші матчі на турніру відбудуться вже завтра, 11 жовтня.

Нагадаємо, Ястремська програла росіянці у третьому колі турніру у Китаї.

Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.