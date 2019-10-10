Визначилася суперниця Ястремської у чвертьфіналі турніру в Китаї

Джерело - Чемпіон.
19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська у чвертьфіналу турніру в Тяньцзіні зіграє з росіянкою Веронікою Кудерметовою.
У другому колі Чжен Сайсай з Китаю відмовилася продовжувати гру з Кудерметовою по ходу першого сету.
Даяна раніше перемогла китаянку Шуан Пен.
Tianjin Open - International
Тяньцзинь (Китай), хард
Призовий фонд $500,000
Друге коло, 9 жовтня
Вероніка Кудерметова (Росія) - Чжен Сайсай (Китай) 5:0, відмова
Нагадаємо, у першому колі Ястремська перемогла іншу китаянку Чжу Лінь.