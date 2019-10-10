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Визначилася суперниця Ястремської у чвертьфіналі турніру в Китаї

Сьогодні 09:09 116 0
Даяна зіграє з росіянкою
Визначилася суперниця Ястремської у чвертьфіналі турніру в Китаї
#Ястремська, #Китай

Джерело - Чемпіон.

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська у чвертьфіналу турніру в Тяньцзіні зіграє з росіянкою Веронікою Кудерметовою.

У другому колі Чжен Сайсай з Китаю відмовилася продовжувати гру з Кудерметовою по ходу першого сету.

Даяна раніше перемогла китаянку Шуан Пен.

Tianjin Open - International
Тяньцзинь (Китай), хард
Призовий фонд $500,000
Друге коло, 9 жовтня

Вероніка Кудерметова (Росія) - Чжен Сайсай (Китай) 5:0, відмова 

Нагадаємо, у першому колі Ястремська перемогла іншу китаянку Чжу Лінь.

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