Джерело - Чемпіон.
Українець Ілля Марченко став чемпіоном на челленджері в Казахстані, перемігши 5-у ракетку турніру Янника Мадена.
Суперники провели на корті 2 години і 12 хвилин.
У вирішальному сеті українець не втримав перевагу з брейком (3:1), але з рахунку 4:3 віддав Мадену тільки одне очко за два гейми.
ATP Challenger Tour.
Нур-Султан (Казахстан), Хард
Призовий фонд $54,160
Одиночний розряд
Фінал, 6 жовтня
Ілля Марченко (Україна, 378) - Янник Маден (Німеччина, 130) 4-6, 6-3, 6-4
Нещодавно Марченко виграв парний турнір у Нур-Султані.
Раніше Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open.