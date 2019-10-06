Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко став чемпіоном на челленджері в Казахстані, перемігши 5-у ракетку турніру Янника Мадена.

Суперники провели на корті 2 години і 12 хвилин.

У вирішальному сеті українець не втримав перевагу з брейком (3:1), але з рахунку 4:3 віддав Мадену тільки одне очко за два гейми.

ATP Challenger Tour.

Нур-Султан (Казахстан), Хард

Призовий фонд $54,160

Одиночний розряд

Фінал, 6 жовтня

Ілля Марченко (Україна, 378) - Янник Маден (Німеччина, 130) 4-6, 6-3, 6-4

Нещодавно Марченко виграв парний турнір у Нур-Султані.

Раніше Ястремська з Остапенко поступилися у фіналі парного China Open.