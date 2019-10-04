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Світоліна - Бертенс: онлайн-трансляція 1/4 фіналу China Open

Сьогодні 08:50 1511 3
Світоліна - Бертенс: онлайн-трансляція 1/4 фіналу China Open
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (3) зіграє з Кікі Бертенс (8) у чвертьфіналі China Open - Premier Mandatory.

Матч заплановано на 4 жовтня, на 2 корті (Lotus Court), другим запуском після гри Хачанов - Фоніні.

Орієнтовний початок не раніше 9:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку 1/4 фіналу China Open Світоліна - Бертенс онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку матчу.

У матчі 3 кола українка в надважкому матчі перемогла Софію Кенін (6:3, 6:7 (8), 6:3), а Бертенс виявилась сильнішою за словенку Герцог (7:6 (6), 2:6, 6:3). Світоліна веде відчайдушну боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір, у якій Бертенс є головною конкуренткою нашої тенісистки. Наразі Еліна 7-ма в чемпіонській гонці, а Кікі - 10. Різниця між тенісистками рівно 300 очок.

Нагадаємо, у матчі проти Кенін Світоліна встановила особистий рекорд за важливим показником.

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