Марченко стартував з перемоги на турнірі у Казахстані

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (№378 ATP) переміг австрійця Максиміліана Нойхріста у першому колі у Казахстані.
Матч тривав одну годину 23 хвилини.
У другому колі турніру Марченко зіграє з Маттео Віолою з Італії.
Nur-Sultan Challenger - ATP Challenger Tour
Нур-Султан (Казахстан), хард
Призовий фонд $54,160
Перше коло, 30 вересня
Ілля Марченко (Україна, 378) - Максиміліан Нойхріст (Австрія, 702) 6:4, 7:5
Раніше, Ястремська програла у другому колі турніру у Пекіні.
Нагадаємо, Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.