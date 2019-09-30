Марченко стартував з перемоги на турнірі у Казахстані

Українець переміг у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (№378 ATP) переміг австрійця Максиміліана Нойхріста у першому колі у Казахстані.

Матч тривав одну годину 23 хвилини.

У другому колі турніру Марченко зіграє з Маттео Віолою з Італії.

Nur-Sultan Challenger - ATP Challenger Tour

Нур-Султан (Казахстан), хард

Призовий фонд $54,160

Перше коло, 30 вересня

Ілля Марченко (Україна, 378) - Максиміліан Нойхріст (Австрія, 702) 6:4, 7:5

Раніше, Ястремська програла у другому колі турніру у Пекіні.

Нагадаємо, Костюк поступилася у півфіналі турніру в Іспанії.